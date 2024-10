Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault: Ampere prend 40% du capital d'E2-CAD information fournie par Cercle Finance • 09/10/2024 à 10:24









(CercleFinance.com) - Ampere et E2-CAD annoncent avoir signé un accord de collaboration dans le domaine de l'électronique embarquée, en particulier dans l'électronique de puissance.



Dans le cadre de cet accord, Ampere acquiert 40% du capital d'E2-CAD afin de bénéficier de son expertise dans ce domaine.



'L'électronique de puissance joue un rôle majeur dans la vitesse de recharge, l'autonomie et la conduite d'un véhicule électrique. Son objectif principal est de contrôler, réguler et gérer l'énergie électrique en minimisant les pertes. L'électronique de puissance représente une part significative du coût d'un groupe motopropulseur électrique' indique le groupe.



' Nous travaillons depuis des années avec E2-CAD sur des sujets structurants, depuis le lancement de Zoe en 2013. Les compétences des équipes d'E2-CAD dans les domaines clés du véhicule électrique notamment dans le développement de cartes électroniques et de logiciels bas niveaux, son agilité sur nos projets en ont fait l'un de nos partenaires privilégiés ' a indiqué Philippe Brunet, Directeur Ingénierie EV et mécanique, Ampere.





Valeurs associées RENAULT 39,35 EUR Euronext Paris +3,31%