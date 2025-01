Renault: Alpine partenaire de Prima Pramac Yamaha MotoGP information fournie par Cercle Finance • 27/01/2025 à 11:35









(CercleFinance.com) - Renault annonce un partenariat entre Alpine et Prima Pramac Yamaha MotoGP pour la saison 2025 de MotoGP, marquant une première dans l'histoire du constructeur.



Alpine devient ainsi le partenaire principal de l'équipe qui a remporté le titre de champion du monde des pilotes en 2024, une première pour une équipe indépendante depuis 2001.



Ce partenariat reflète la quête commune d'excellence et d'innovation, étendue à plusieurs disciplines comme la Formule 1 et le WEC.



La présentation officielle de l'équipe aura lieu le 31 janvier à Kuala Lumpur (Malaisie), alors que les premiers essais hivernaux auront lieu sur la piste malaisienne de Sepan, du 5 au 7 février à Sepang.





Valeurs associées RENAULT 49,23 EUR Euronext Paris +0,20%