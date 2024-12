Renault: affiche une belle performance sur l'année 2024 information fournie par Cercle Finance • 31/12/2024 à 12:16









(CercleFinance.com) - Le titre a progressé de plus de +27% depuis le 1er janvier 2024 et affiche l'une des meilleures performances du CAC40.



Oddo BHF a réaffirmé son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 60 euros sur Renault , après l'annonce par Honda et Nissan d'un protocole d'entente (MoU) en vue de leur rapprochement, qui pourrait également inclure Mitsubishi Motors.



Si le read-across pour Renault reste limité à ce stade, le bureau d'études pense que le constructeur automobile français 'devrait jouer un rôle important dans les discussions, que ce soit sur le plan opérationnel ou, surtout, sur le plan actionnarial'.



'La participation de Renault dans Nissan nous semble toujours plus monétisable aujourd'hui avec cet accord qu'avant, et la 'meilleure' perception induite de Nissan à court terme nous confortent dans notre opinion d'un scénario favorable à Renault', juge-t-il.



HSBC de son côté fait de la firme au losange sa valeur préférée dans le secteur automobile en Europe.



Dans une étude sectorielle, les analystes de HSBC préviennent que les constructeurs automobiles européens vont devoir faire face à de nombreux risques en 2025, mais qu'une grande partie d'entre eux sont désormais intégrés dans les cours.



De leur point de vue, la situation difficile qu'ils traversent actuellement va nécessiter une vague massive de réductions de coûts appelée à renforcer, in fine, la santé du secteur.



Dans cette optique, HSBC dit afficher sa préférence pour le titre Renault, que le bureau d'études dit associer à un moindre niveau de risque.



'L'exposition limitée de Renault à la Chine et aux Etats-Unis constitue une aubaine pour 2025', ont indiqué les analystes dans leur note.



'Nous pensons que le groupe bénéficie d'une meilleure résilience en termes de prix que le marché ne le pense et sa situation en matière d'émissions de CO2, quoique d'apparence fragile, devrait s'améliorer de manière significative', a ajouté HSBC.





