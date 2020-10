Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault a utilisé en partie le prêt de l'Etat-Pdt Reuters • 15/10/2020 à 18:25









MEUDON (Hauts-de-Seine), 15 octobre (Reuters) - Renault RENA.PA a utilisé en partie le prêt garanti par l'Etat (PGE), pas pour faire face à des problèmes de liquidités mais pour ne pas perdre le bénéfice de cette facilité de crédit de cinq milliards d'euros, a annoncé jeudi le président du constructeur automobile. "Il n'y aura pas un euro de denier public qui sera utilisé pour Renault, je le dis clairement, sauf si le monde s'écroule", a ajouté Jean-Dominique Senard en réponse à des questions de journalistes en marge de la présentation à Meudon de la stratégie du groupe au losange dans l'électrique. "C'est un prêt qui tombe à échéance en fin d'année, si on ne le tire pas il n'existe plus, et je pense qu'en tant que directrice financière ce serait un peu dommage de ne pas assurer les liquidités de l'entreprise dans les conditions que nous avons avec ce prêt", a ajouté la directrice financière Clotilde Delbos. "Nous avons un très bon niveau de liquidité, il n'y a aucun problème de liquidité, c'est juste de la saine gestion financière", a-t-elle ajouté. (Gilles Guillaume, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -1.97%