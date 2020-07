Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault a touché un point bas, plan stratégique d'ici janvier 2021-DG Reuters • 30/07/2020 à 08:33









30 juillet (Reuters) - Luca de Meo, nouveau directeur général de Renault SA RENA.PA , et Clotilde Delbos, directrice générale adjointe, ont déclaré jeudi au cours d'une présentation aux analystes financiers: * RENAULT-L'ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS A FRAPPÉ RENAULT QUAND LE GROUPE ETAIT DÉJÀ DANS UNE SITUATION COMPLEXE ET DIFFICILE-LUCA DE MEO * RENAULT-LES RESULTATS D'AUJOURD'HUI SONT UN SIGNAL D'ALERTE, RENAULT TOUCHE LE POINT BAS D'UNE COURBE NEGATIVE-DG * RENAULT VA FAIRE PASSER TOUT SON SYSTEME DES VOLUMES VERS LA CREATION DE VALEUR-DG * RENAULT-LE NOUVEAU PLAN STRATEGIQUE SERA AXÉ SUR TROIS PHASES AVEC UN HORIZON DE 6-7 ANS-DG * RENAULT EST EN TRAIN DE TRAVAILLER SUR UNE REFONTE DE SES PRIORITÉS DE MARCHÉ GÉOGRAPHIQUES POUR CREER DAVANTAGE DE VALEUR-DG * RENAULT-DACIA DOIT DEVENIR UNE MARQUE A PART ENTIÈRE, ALPINE JOUERA UN RÔLE IMPORTANT DANS LE PRICING POWER DU GROUPE-DG * RENAULT DISPOSE DE SUFFISAMMENT DE RESSOURCES FINANCIÈRES POUR TRAVERSER CES TEMPS DIFFICILE-DG ADJOINTE * RENAULT-L'ACTIVITÉ EN EUROPE EN JUIN A ÉTÉ ENCOURAGEANTE-DG ADJOINTE Pour plus de détails, cliquez sur RENA.PA (Reporting By Gilles Guillaume)

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -8.44%