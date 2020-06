Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault a tenu ses engagements sur les Fonderies du Poitou - Senard Reuters • 11/06/2020 à 12:19









PARIS, 11 juin (Reuters) - Renault RENA.PA a tenu ses engagements financiers à l'égard des Fonderies du Poitou, l'un de ses fournisseurs d'acier et d'aluminium en difficulté, repris par le groupe britannique Liberty, a déclaré jeudi le président du constructeur automobile français, Jean-Dominique Senard. "S'agissant du groupe Renault, les engagements financiers que nous avions pris, notamment de verser jusqu'à 11 millions d'euros, sont tenus, nous en somme à plus de huit millions de versés, nous avons donc subventionné cette activité", a-t-il dit lors d'une audition à l'Assemblée nationale, à propos de cette entreprise. "On peut toujours continuer, mais je ne suis pas sûr que ce soit la solution de fond", a-t-il ajouté. Il a estimé que l'activité de ces fonderies restait prometteuse dans l'aluminium mais plus difficile dans l'acier. (Gilles Guillaume, Sarah White et Jean-Michel Bélot, édité par Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.