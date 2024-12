Renault:+7%, son partenaire Nissan discute fusion avec Honda information fournie par Cercle Finance • 18/12/2024 à 10:38









(CercleFinance.com) - Renault s'impose largement en tête du CAC40 avec un gain de +7% à 47,8E.

Renault referme ainsi le 'gap' des 47,22E du 24 juillet dernier et pourrait dans la foulée retracer son zénith des 50,3E des 4 et 15 juillet dernier.



NB : suite à des rumeurs de négociations en vue d'une fusion avec Honda, sa filiale Nissan -en grande difficulté depuis 3 ans car presque absent du créneau véhicules électriques- a clôturé en hausse de plus de 23% à Tokyo.





RENAULT 46,82 EUR Euronext Paris +5,21%