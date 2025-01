Renault : 5ème séance de hausse, gain cumulé de 8,2% information fournie par Cercle Finance • 17/01/2025 à 10:24









(CercleFinance.com) - Renault effectue un second test consécutif des 49,5E en cette séance des '3 sorcières' mais il semble que cette hausse est un peu 'forcée' après 5 séances de progression funiculaire (+8,2% cumulé).

Un franchissement des 50E reste possible : le titre pourrait alors prendre la direction des 54E, c'est à dire du zénith du 30 mai 2024.

Au-delà, le constructeur visera les 58E, ex-zénith du 13/09/2018









Valeurs associées RENAULT 49,41 EUR Euronext Paris +2,15%