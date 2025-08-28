Renault : +5%, fuse vers 34,65E information fournie par Cercle Finance • 28/08/2025 à 13:06









(Zonebourse.com) - Renault grimpe de +5% et fuse vers 34,65E, une résistance testée les 16 et 25 juillet dernier.

En cas de franchissement, Renault s'ouvrirait la route des 35,9E (ex-plancher du 3 octobre 2024) mais il existe un objectif plus ambitieux : le re-test de l'ex-plancher des 38,4E du 23 juin, puis le comblement du 'gap' des 40,84E de la mi-juillet.





Valeurs associées RENAULT 33,8900 EUR Euronext Paris +3,67%