Renault : +5%, fuse vers 34,65E
information fournie par Cercle Finance 28/08/2025 à 13:06
En cas de franchissement, Renault s'ouvrirait la route des 35,9E (ex-plancher du 3 octobre 2024) mais il existe un objectif plus ambitieux : le re-test de l'ex-plancher des 38,4E du 23 juin, puis le comblement du 'gap' des 40,84E de la mi-juillet.
