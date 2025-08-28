 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 776,40
+0,42%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Renault : +5%, fuse vers 34,65E
information fournie par Cercle Finance 28/08/2025 à 13:06

(Zonebourse.com) - Renault grimpe de +5% et fuse vers 34,65E, une résistance testée les 16 et 25 juillet dernier.
En cas de franchissement, Renault s'ouvrirait la route des 35,9E (ex-plancher du 3 octobre 2024) mais il existe un objectif plus ambitieux : le re-test de l'ex-plancher des 38,4E du 23 juin, puis le comblement du 'gap' des 40,84E de la mi-juillet.

Valeurs associées

RENAULT
33,8900 EUR Euronext Paris +3,67%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

