Renault : 2,5% vers 37,2E, se rapproche des 38,4E
information fournie par Zonebourse 12/12/2025 à 14:29
Le principal objectif moyen terme demeure le comblement du "gap" des 40,84E du 15 juillet.
Valeurs associées
|37,220 EUR
|Euronext Paris
|+2,68%
