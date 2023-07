Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Renault: +11% de ventes semestrielles pour la marque information fournie par Cercle Finance • 11/07/2023 à 08:48

(CercleFinance.com) - Renault Group annonce que les ventes mondiales de la marque Renault au premier semestre 2023 ont augmenté de 11% à 770.807 unités, avec un poids accru des ventes 'dans les canaux les plus rentables et les segments les plus créateurs de valeur'.



En Europe, elles ont progressé de 21% à 501.985 unités et Renault s'est adjugé la deuxième place des ventes sur ce marché. La marque se veut aussi numéro un en France sur le marché des VP avec 144.715 ventes et sur le marché des VU avec 54.239 ventes.



Le constructeur automobile au losange continue aussi de surperformer sur le marché des véhicules utilitaires avec une croissance à deux chiffres de ses ventes dans le monde (+21,5%) et surtout en Europe (+25,4%).