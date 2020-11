Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Remy Cointreau vise une croissance organique de son ROC annuel Reuters • 26/11/2020 à 08:04









REMY COINTREAU VISE UNE CROISSANCE ORGANIQUE DE SON ROC ANNUEL PARIS (Reuters) - Le groupe de vins et spiritueux Remy Cointreau a dit jeudi s'attendre à une croissance organique de son résultat opérationnel courant annuel grâce à une "vraie reprise" attendue sur le second semestre de son exercice 2020-2021, portée par les Etats-Unis et la Chine. Lors du premier semestre clos fin septembre, le résultat opérationnel courant a reculé de 22,5% en données organiques, soit moins que la prévision donnée par le groupe d'un repli compris entre 25% à 30%. Les ventes de cognac, principal source de revenus, ont baissé de 25,1% sur la période, en raison de la crise sanitaire qui a provoqué notamment un effondrement des ventes de "duty free". Remy Cointreau dit néanmoins avoir constaté une nette amélioration entre le premier et le deuxième trimestres, grâce à l'essor de la consommation à domicile, en particulier aux Etats-Unis. "La croissance remarquable de nos marques durant les célébrations du 'Mid Autumn Festival' confirme la reprise du marché chinois sur le deuxième trimestre", a aussi indiqué le groupe. (Blandine Hénault, édité par Henri-Pierre André)

