Rémy Cointreau toujours pénalisé par le cognac aux Etats-Unis

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ROB KIM )

Le chiffre d'affaires de Rémy Cointreau a reculé de 15,7% au premier trimestre de son exercice décalé, toujours plombé par des ventes de cognac en berne aux Etats-Unis et un environnement économique globalement défavorable.

Le groupe de spiritueux, qui détient notamment le cognac Rémy Martin, la liqueur Cointreau ou le gin The Botanist, a réalisé 217 millions d'euros de ventes entre avril et juin 2024, contre 257,5 un an auparavant. Hors effets de change, la baisse est de 15,6% comparé au premier trimestre 2023-2024, et de 4% par rapport à 2019-2020, avant la pandémie de Covid-19.

Principale cause: les ventes de cognac aux Etats-Unis, qui "restent très pénalisées" par le déstockage, en plus d'un "marché en proie à une activité promotionnelle importante et une consommation finale en berne". La situation ne devrait pas s'améliorer avant l'automne sur ce marché, où les ventes de cet alcool avaient fortement augmenté après la pandémie et où les grossistes ont constitué d'importants stocks.

Cet effet a déjà contribué à la chute de 37% du bénéfice net annuel l'année passée.

La situation est meilleure en Chine au premier trimestre, avec une "performance presque stable" du cognac sur un an, alors que les ventes reculent en Europe à cause d'une "consommation en demi-teinte" et en Afrique, "notamment en Afrique du Sud".

Au total, ce produit a représenté 135,5 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit 12,6% de moins qu'un an auparavant et 17% en dessous du premier trimestre 2019-2020.

Les autres liqueurs et spiritueux baissent de 20,1% à 75,8 millions d'euros, mais grimpent d'un tiers par rapport à 2019-2020.

Là aussi, le déstockage pèse "notamment aux Etats-Unis", en plus de l'inflation et d'une "activité promotionnelle accrue" en Europe, d'un "ralentissement de la consommation en Asie du Sud Est" et de la "poursuite des déstockages" du whisky en Chine.

L'entreprise n'a toutefois pas ajusté ses prévisions annuelles et table pour 2024-2025 sur "une reprise graduelle" de l'activité après un premier semestre difficile.

"Rémy Cointreau est déterminé à protéger sa rentabilité grâce à un contrôle rigoureux de ses coûts", souligne dans un communiqué l'entreprise, qui compte maintenir sa marge "grâce à une hausse mesurée et sélective" des prix et "une inflation modérée" de ses coûts.

A horizon 2029-2030, Rémy Cointreau vise une croissance moyenne annuelle du chiffre d'affaires dans la "fourchette haute des valeurs à un chiffre", soit proche de 10% (hors effets de change), selon cette formulation régulièrement employée par les entreprises.