Remy-Cointreau : s'envole de près +6,5% vers 50E information fournie par Cercle Finance • 04/06/2025 à 12:53









(CercleFinance.com) - Remy-Cointreau s'envole de près +6,5% vers 50E malgré l'abandon de ses 'guidance' à l'horizon 2030, pour cause 'd'incertitudes commerciales'.

Le franchissement de la résistance des 50,85E du 12 mai ouvrirait le chemin des 54,80E, 'gap' resté béant depuis le 31 janvier... et ex-plancher du 3 janvier.





Valeurs associées REMY COINTREAU 49,4000 EUR Euronext Paris +5,29%