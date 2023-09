Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rémy Cointreau: pénalisé par une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 14/09/2023 à 14:00









(CercleFinance.com) - Rémy Cointreau recule de plus de 3% et essuie ainsi l'une des plus fortes baisses du SBF120, pénalisé par des propos de Barclays qui dégrade sa recommandation de 'surpondérer' à 'sous-pondérer', avec un objectif de cours ramené de 220 à 128 euros.



Le broker souligne qu'en Chine, la population consommatrice clé des 25 à 45 ans est maintenant en déclin, 'ce qui, conjugué à une croissance économique plus lente, entraînera probablement un ralentissement des spiritueux haut de gamme'.





Valeurs associées REMY COINTREAU Euronext Paris -2.63%