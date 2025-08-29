 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 763,90
+0,02%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Rémy Cointreau: mise à jour des prévisions pour 2025-26
information fournie par Cercle Finance 29/08/2025 à 08:17

(Zonebourse.com) - Rémy Cointreau fait part d'une mise à jour de ses hypothèses pour l'exercice 2025-26, à la suite de l'accord conclu entre les États-Unis et l'UE instaurant, à compter du 1er août, des droits de douane de 15% (contre les 30% initialement envisagés).

Il réaffirme son objectif d'une croissance organique annuelle du chiffre d'affaires à un pourcentage 'mid-single-digit' (dans le milieu de la plage à un chiffre), principalement portée par un fort rebond 'technique' des ventes aux Etats-Unis.

Toutefois, l'impact net global estimé des droits de douane sur le résultat opérationnel courant (ROC) est abaissé, de 45 à 30 millions d'euros, en incluant des plans d'actions pour atténuer leurs effets négatifs et une hausse d'investissements.

En conséquence, le groupe de spiritueux anticipe désormais une baisse organique du ROC à 'mid-single digit' en 2025-26, contre une baisse à 'mid-to-high single digit' (dans le milieu ou le haut de la plage à un chiffre) précédemment.

Valeurs associées

REMY COINTREAU
55,3500 EUR Euronext Paris +1,28%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank