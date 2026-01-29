Rémy Cointreau grimpe en Bourse, renoue avec la croissance au T3 grace aux USA

Des bouteilles de Cointreau sont exposées au Carre Cointreau, dans la distillerie Cointreau à Saint-Barthélemy-d'Anjou, près d'Angers

Rémy Cointreau grimpe en Bourse jeudi après avoir renoué avec la croissance des ventes durant le troisième trimestre de son exercice 2025-2026, dépassant les attentes avec l'amélioration de ‍l'activité aux États-Unis, un marché clef, tout en confirmant ses objectifs financiers.

Le fabriquant du cognac Rémy Martin et de la liqueur Cointreau a enregistré une hausse de 2,8% de ses ventes en organique, à 245,8 millions d'euros au troisième trimestre, ‌alors que les analystes attendaient +1,7% dans un consensus compilé par le groupe.

Le ventes de cognac, qui constituent l'essentiel du chiffre d'affaires de Rémy Cointreau, ont grimpé de 3,2% sur le trimestre à 150,2 millions d'euros, contre ​une hausse de 1,4% attendue par les analystes.

Cette performance a permis de compenser la faiblesse en Chine, où, ⁠outre des conditions toujours difficiles pour la demande de spiritueux haut de gamme, l'activité a été affectée par un effet de calendrier négatif lié au retard du Nouvel An chinois.

L'ensemble du ⁠secteur des spiritueux a souffert du recul ‍des ventes observé après la pandémie de Covid-19, récemment aggravé par les droits de ⁠douane sur les importations de cognac en Chine et sur les produits européens entrant aux États-Unis.

Le groupe réalise environ 70% de ses ventes grâce au cognac, principalement aux États-Unis et en Chine, ce qui l'expose davantage aux droits de douane ​et aux ralentissements économiques que ses concurrents plus diversifiés, dans un contexte de tensions commerciales transatlantiques croissantes.

Rémy Cointreau, qui avait annoncé en novembre s'attendre à une croissance du chiffre d'affaires entre 0% et +4% et une baisse du ROC comprise entre -11 ⁠et -15%, a confirmé ses perspectives.

Le groupe prévoit de continuer à investir en Chine et aux États-Unis pour ​soutenir sa reprise et s'attend également à un recul organique de son résultat opérationnel ​courant (ROC) annuel compris entre 10% ​et 16% ("low double-digit" et "mid-teens").

À Paris, vers 08h45 GMT, le titre prenait 7,8% à 42,32 euros, celui de son concurrent Pernod ​Ricard emportant 3,7% dans son sillage.

Les analystes sont cependant restés ⁠prudents sur les résultats du groupe, soulignant la faible performance de concurrents tels que LVMH et une base de comparaison facile après de fortes baisses l'année dernière.

Dans une note, JP Morgan estime qu’il subsiste un risque de baisse des bénéfices pour l’exercice 2026, en raison des diminutions de stocks, et pour l’exercice 2027, en raison de pressions potentielles sur les prix.

Selon ‌Midcap, la guidance annuelle semble atteignable en bas de fourchette, grâce à une base de comparaison très favorable au T4 et à un effet de calendrier positif lié au Nouvel An chinois.

En revanche, le courtier estime peu probable que rémy atteigne le haut de fourchette paraît au vu des tendances actuelles. Le ROC devrait rester sous pression, en raison des investissements marketing soutenus et d’un effet de change significatif, précise Midcap.

(Rédigé par Elena Smirnova, avec Dominique Vidalon, Emma Rumney et ‌Olivier Cherfan, édité par Augustin Turpin)