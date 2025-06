Rémy Cointreau: FIL Limited à moins de 10% du capital information fournie par Cercle Finance • 13/06/2025 à 15:31









(CercleFinance.com) - FIL Limited a déclaré à l'AMF avoir franchi indirectement en baisse, le 6 juin, le seuil de 10% du capital de Rémy Cointreau et détenir 9,99% du capital et 6,45% des droits de vote de la maison de cognac, au résultat d'une cession d'actions sur le marché.



La société holding de Fidelity Investments avait franchi en hausse le même seuil deux jours plus tôt, du fait d'une acquisition d'actions sur le marché, pour détenir alors 10,02% du capital et 6,47% des droits de vote.





Valeurs associées REMY COINTREAU 51,2000 EUR Euronext Paris -0,78%