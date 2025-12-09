Rémunération des troupes, Ukraine et questions sociales - Le Congrès examine le NDAA 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Patricia Zengerle

La Chambre des représentants des États-Unis doit voter cette semaine la version finale de la loi sur l'autorisation de la défense nationale de 2026, ou NDAA, un projet de loi de près de 1 000 milliards de dollars qui définit la politique du Pentagone et que le Congrès adopte depuis 63 années consécutives.

Parce qu'il devient loi chaque année, le Congrès utilise le NDAA comme véhicule pour un large éventail d'initiatives, des augmentations de salaire pour les troupes à la concurrence avec la Chine et la Russie, en passant par les principaux programmes d'armement. Il est suivi de près par les grandes entreprises de défense, telles que Lockheed Martin LMT.N , RTX Corp RTX.N et d'autres sociétés qui reçoivent des contrats du ministère de la défense.

Voici quelques points forts du projet de loi de cette année:

PROGRAMMES POUR L'EUROPE

Quelques jours après la publication par le président Trump d'une stratégie de sécurité nationale considérée comme favorable à la Russie et d'une réévaluation des relations des États-Unis avec l'Europe, les législateurs ont inclus plusieurs dispositions dans le NDAA qui renforcent la sécurité de l'Europe.

Le projet de loi prévoit 400 milliards de dollars pour l'Ukraine dans le cadre de l'Initiative d'assistance à la sécurité de l'Ukraine, qui rémunère des entreprises américaines pour l'achat d'armes destinées à l'armée ukrainienne. Il autorise également l'Initiative de sécurité pour les pays baltes et prévoit 175 millions de dollars pour soutenir la défense de la Lettonie, de la Lituanie et de l'Estonie.

Le projet de loi limite également la capacité du département de la défense à réduire le nombre de forces américaines en Europe à moins de 76 000 et interdit au commandant européen des États-Unis de renoncer au titre de commandant suprême de l'Otan.

LUTTE CONTRE LA CHINE

Le NDAA met en place un processus de contrôle des investissements sortants en Chine, exigeant des Américains et des entreprises américaines qu'ils alertent le département du Trésor lorsqu'ils soutiennent des technologies sensibles en Chine. Le Trésor aurait également plus de pouvoir pour bloquer de telles transactions.

Le NDAA comprend également la "Biosecure Act", qui interdit à certaines entreprises chinoises de biotechnologie de recevoir des fonds fédéraux.

Face à la crainte que la Chine n'essaie d'envahir Taïwan, le projet de loi finance intégralement l'initiative de coopération pour la sécurité de Taïwan à hauteur d'un milliard de dollars, autorise le financement de la poursuite de l'entraînement des forces américaines à Taïwan et exige du Pentagone qu'il cherche à établir un programme conjoint avec Taïwan pour la mise en place de systèmes de drones et de systèmes anti-drones.

Le NDAA autorise également une nouvelle aide à la sécurité de 1,5 milliard de dollars pour les Philippines.

MOYEN-ORIENT

Le projet de loi prévoit un soutien important à Israël, notamment le financement intégral des programmes coopératifs de défense antimissile "Iron Dome" et "David's Sling". Il prévoit également une évaluation permanente des embargos internationaux sur les armes à l'encontre d'Israël, tels que ceux imposés à la suite de la guerre à Gaza, ainsi qu'une évaluation visant à déterminer si les États-Unis peuvent intervenir pour répondre aux besoins d'Israël en matière de production d'armes.

La proposition de NDAA abroge les sanctions "Caesar" imposées à la Syrie sous son ancien dirigeant Bashar al-Assad, une mesure considérée comme un élément clé du redressement économique de la Syrie.

Elle abroge également les autorisations de 1991 et 2002 pour l'utilisation de la force militaire (AUMF) contre l'Irak, dans le but de réaffirmer le rôle du Congrès dans la décision d'envoyer des troupes au combat.

Les législateurs affirment depuis longtemps que le Congrès a cédé trop d'autorité au président sur la question de l'envoi de troupes au combat, en adoptant puis en omettant d'abroger des autorisations de guerre larges et illimitées que les présidents ont ensuite utilisées pour justifier des actions militaires dans le monde entier.

Au cours de son premier mandat, Trump a déclaré que l'AUMF de 2002 constituait une autorisation légale pour l'assassinat en Irak, en 2020, du haut commandant militaire iranien Qassem Soleimani.

AVANTAGES POUR LES TROUPES ET "GUERRES CULTURELLES

Le NDAA de 2026 prévoit une augmentation de salaire de 4 % pour tous les militaires et prolonge les efforts visant à améliorer les services de garde d'enfants et les logements militaires. Il comprend également des dispositions visant à protéger les travailleurs civils du ministère de la Défense contre la perte de leur emploi, après que Trump et l'opération DOGE d'Elon Musk ont supprimé cette année des milliers d'emplois fédéraux.

Le projet de loi comprend certaines mesures de "guerre culturelle" populaires auprès des politiciens de la droite américaine. L'une des mesures interdit aux femmes transgenres de participer aux programmes sportifs réservés aux femmes dans les académies militaires américaines. Toutefois, elle n'interdit pas au ministère de la défense de financer des traitements médicaux liés au genre.

L'extension de la couverture de la fécondation in vitro pour les familles de militaires n'est pas incluse dans la version finale du NDAA. Elle ne prévoit pas non plus de financement pour le projet de Trump de changer le nom du ministère de la défense en ministère de la guerre, un projet dont le coût est estimé à 2 milliards de dollars.