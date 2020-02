Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Remaniement ministériel post-Brexit attendu en Grande-Bretagne Reuters • 13/02/2020 à 03:31









LONDRES, 13 février (Reuters) - Le Premier ministre britannique Boris Johnson va remanier jeudi son gouvernement, avec l'espoir que sa nouvelle équipe ministérielle parviendra à concrétiser sa vision post-Brexit pour la Grande-Bretagne et à remédier aux divisions au sein de son Parti conservateur et de la population britannique. Si l'un des principaux conseillers du dirigeant britannique, Dominic Cummings, est favorable à une réorganisation radicale du gouvernement, le remaniement ne devrait pas être aussi important qu'attendu par certains observateurs. Une source au sein des services de Boris Johnson a déclaré que celui-ci était enclin à favoriser l'émergence de nouveaux talents, notamment féminins, dans les rangs subalternes du gouvernement et à récompenser les alliés les plus fidèles lui ayant permis de remporter une large victoire aux élections législatives de décembre dernier. Il n'est pas attendu que l'ancien maire de Londres procède à de grands chambardements. "Le Premier ministre veut que ce remaniement jette les bases du gouvernement dans l'immédiat et dans le futur", a dit une source à Downing Street. "Il veut promouvoir une génération de talents (...) Il va récompenser les députés qui ont travaillé dur pour répondre aux priorités du gouvernement" afin de réaliser le changement pour lequel la population a voté l'an dernier, a-t-elle ajouté. Plusieurs représentants du Parti conservateurs estiment que le moment n'est pas opportun pour une transformation radicale du gouvernement, qui serait selon eux coûteuse et perturbatrice à un moment où Johnson doit garder le soutien des électeurs, notamment de nombreux partisans traditionnels de l'opposition travailliste qui ont voté pour lui en décembre. La source a déclaré que Johnson devrait promouvoir plusieurs femmes parmi lesquelles Anne-Marie Trevelyan, la ministre des Forces armées, et Suella Braverman, ancienne secrétaire d'Etat au Brexit. (Elizabeth Piper; version française Jean Terzian)

