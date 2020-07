Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Remaniement au Chili sur fond de controverse sur les retraites Reuters • 28/07/2020 à 20:18









SANTIAGO, 28 juillet (Reuters) - Le président chilien Sebastian Pinera a procédé mardi à un vaste remaniement gouvernemental, le deuxième en neuf mois, dans le but de resserrer la coalition au pouvoir après les remous suscités par une loi sur les retraites. Le chef de l'Etat, issu de la droite libérale, a renouvelé six postes ministériels, ceux de l'Intérieur, de la Défense, des Affaires étrangères, de la Présidence, des Communications et des Affaires sociales. "J'appelle tout le gouvernement et la coalition Chile Vamos à entamer une nouvelle étape pour notre gouvernement et notre pays", a déclaré Sebastian Pinera lors d'une cérémonie de prestation de serment au palais présidentiel de Santiago. L'exécutif chilien a connu des derniers mois mouvementés, des manifestations de l'automne dernier à la crise économique liée au nouveau coronavirus. Malgré l'opposition de son gouvernement, Sebastian Pinera a promulgué vendredi une loi votée par le Congrès permettant aux Chiliens de retirer par anticipation 10% du capital de leurs fonds de retraite afin de se renflouer et de faire face à la crise économique liée à l'épidémie de coronavirus. L'intervention de l'Etat dans la gestion des retraites a déclenché un vif débat au Chili, où elle constitue une rupture avec la doctrine néolibérale appliquée depuis la dictature du général Augusto Pinochet (1973-1990). La privatisation des systèmes de retraite fut l'un des marqueurs de la politique économique menée par Pinochet sous l'influence de l'école monétariste américaine de Chicago. Elle a été présentée comme exceptionnelle pour cause de Covid, mais son succès auprès du public fait craindre un effet boule de neige aux administrateurs des fonds de pensions. Sebastian Pinera a cédé à la pression des parlementaires, qui avaient voté la veille cette mesure par une majorité des deux tiers, dont plus de la moitié des élus de la coalition de droite au pouvoir. (Aislinn Laing; version française Jean-Stéphane Brosse)

