Remake renforce ses équipes

(AOF) - Afin d’accompagner sa croissance rapide, Remake a annoncé les nominations de Camille Malsang en tant que senior investment manager Europe, et de Leïla Wood en tant que directrice conformité et risques. Cette dernière intègre le comité exécutif de la société de gestion.

Camille Malsang a débuté sa carrière en 2016 en tant qu'investment manager chez Groupama Immobilier, avant de rejoindre Corum Asset Management en 2020 pour exercer les mêmes fonctions sur le marché européen. Camille Malsang rejoint ensuite Unibail-Rodamco-Westfield en 2022 en tant que development and investment manager au sein du département bureaux et mixed-use.

Leïla Wood a débute sa carrière en 2015 chez Swiss Life Banque Privée dans l'équipe conformité et gestion des risques, avant de rejoindre Corum Asset Management en 2017 en tant que responsable conformité et déléguée à la protection des données. En 2022, elle rejoint Peqan où elle structure et déploie un dispositif de conformité et de gestion des risques. Leïla Wood rejoint Remake Asset Management en 2024 en tant que directrice conformité & risques.

L'équipe de Remake est aujourd'hui composée de plus de 20 experts de l'immobilier, de la gestion d'actifs et de fonctions transversales.