Julien Lamy, directeur des investissements chez Remake, déclare : "Ces investissements diversifient le portefeuille de Remake Live vers les secteurs en forte demande de la santé et de l'éducation. Ils rallongent les flux locatifs sécurisés de la SCPI, désormais supérieurs à 10 ans, tout en préservant des rendements élevés et une valeur résiduelle solide."

(AOF) - Remake, pour le compte de sa SCPI Remake Live, annonce la poursuite de son développement et renforce son portefeuille avec deux nouvelles acquisitions pour un montant proche de 79,5 millions d'euros (droits inclus) et un rendement immobilier net combiné de 7,3%. Le premier actif à Amsterdam est un campus de 15 800 m2 abritant les installations de production de Prothya Biosolutions, entreprise spécialisée dans la fabrication de produits pharmaceutiques dérivés du plasma sanguin.

Remake Live se renforce aux Pays Bas et au Royaume-Uni

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.