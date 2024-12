Remake investit dans 2 nouveaux pays : la Pologne et le Portugal

(AOF) - Remake, pour le compte de sa SCPI Remake Live, poursuit sa stratégie d'expansion européenne en investissant sur plusieurs actifs immobiliers en Pologne et au Portugal. " Ces investissements stratégiques, totalisant une surface de plus de 60 000 mètres carrés, marquent l'entrée de Remake Live sur ces nouveaux marchés pour un montant total d'engagements de plus de 75 millions d'euros ", souligne la société de gestion spécialisée dans l’immobilier.

La première acquisition en Pologne est un portefeuille constitué de quatre hôtels (563 chambres) situés dans les principales villes du Pays (Cracovie, Varsovie, Lodz et Lublin), représentant une surface totale de 19 250 mètres carrés pour un montant total de 33,5 millions d'euros. Ces bâtiments, détenus en pleine propriété, sont occupés à 100% par le groupe B&B Hotels dans le cadre de baux fermes de plus de 17 années. L'acquisition de ce portefeuille se fait en deux temps, les 2 premiers hôtels (Cracovie et Lublin) ont été acquis en décembre et les 2 suivants le seront d'ici fin mars.

La seconde acquisition polonaise de Remake concerne une plateforme logistique prime de 38 400 mètres carrés Auchan, localisée à Wolbórz, pour un montant de 30,53 millions d'euros. "Cet actif, situé à proximité des axes autoroutiers et stratégiquement positionné au centre du pays, est entièrement loué à Auchan Group pour une durée ferme de 15 ans et joue un rôle essentiel dans l'approvisionnement des magasins du pays", précise Remake.

Le rendement immobilier net combiné pour ces opérations en Pologne s'élève ainsi, à l'acquisition, à un peu plus de 7%.

Au Portugal, Remake Live acquiert un retail park à Setúbal, près de Lisbonne, d'une surface de 4 000 mètres carrés. Ce parc est entièrement loué à trois enseignes majeures : Worten (enseigne spécialisée dans les équipements technologiques et électroménagers), Maximat (commerce de détail alimentaire) et KFC, avec une durée ferme moyenne des baux de 10,3 ans. Cet investissement de 8,1 millions d'euros fait ressortir un taux de rendement à l'acquisition de 7%.

Julien Lamy, directeur des investissements chez Remake, a déclaré : " Pour nos premiers pas en Europe centrale, notre choix s'est porté sur des actifs défensifs, libellés en euros et loués pour de longues périodes, générant des rendements locatifs similaires au portefeuille de remake Live. Quant au Portugal, nous signons, avec ce retail park neuf dans une grande zone commerciale, notre retour dans le segment commerce. Nous envisageons d'ailleurs de renforcer cette allocation dans les prochaines semaines. "

Avec ces nouvelles acquisitions, Remake Live est désormais présent dans huit pays européens, pour un montant total de plus de 620 millions d'euros.