Relèvement des taux d'intérêt : sept valeurs sur le gril

Nos conseils sur des valeurs massacrées en Bourse qui pourraient représenter un niveau de valorisation intéressant. (© Shutterstock)

Les anticipations de récession et la hausse des taux d’intérêt compliquent la donne pour les sociétés très endettées. Massacrées en Bourse, certaines d’entre elles présentent désormais un niveau de valorisation attrayant.

C’est la fin de l’argent magique ! Les sociétés cotées très endettées sont dans la tourmente. Migraine assurée pour leurs dirigeants qui cherchent ici où là à lever des fonds pour refinancer leur dette ou boucler les fins de mois.

Pourtant annoncé dès 2021, le retour de l’inflation a surpris les banquiers centraux, désormais engagés dans une course contre la montre pour freiner la hausse des prix. Le chapitre inédit des taux d’intérêt négatifs s’est donc brutalement refermé. Et les liquidités qui avaient inondé les marchés financiers sont en passe de s’assécher, contraignant ainsi les investisseurs à davantage de discernement dans leur allocation d’actifs.

Compte à rebours pour les «zombies»

Sur les marchés obligataires, les émetteurs les moins bien notés, et donc les plus risqués, ont jusqu’à présent bénéficié de la quête du rendement à tout prix. Ce phénomène a permis aux sociétés les plus mal en point de survivre pendant des années malgré leur faible profitabilité et leur endettement très élevé. Mais le compte à rebours est désormais enclenché pour ces entreprises dites «zombies», qui voient actuellement augmenter le coût de leur dette et les charges d’intérêt.

Comme le montre l’évolution de l’indice BofA Euro High Yield, les sociétés dont la dette en euro représente un risque élevé de défaut doivent désormais proposer un rendement de 7,9% pour