Rein Therapeutics progresse grâce à l'obtention du statut d'orphelin dans l'UE pour son médicament contre la maladie des poumons
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 14:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 janvier - ** Les actions du développeur de médicaments Rein Therapeutics RNTX.O augmentent de 2,5 % à 1,24 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare que les régulateurs européens ont accordé le statut de médicament orphelin à sa thérapie expérimentale, LTI-03, pour la fibrose pulmonaire idiopathique ou IPF, une maladie mortelle qui endommage les poumons

** La FPI provoque des lésions pulmonaires irréversibles qui rendent la respiration difficile

** La société déclare que les premiers résultats des tests précliniques ont montré une amélioration de la survie et de la fonction pulmonaire

** Le LTI-03 de RNTX est un peptide synthétique visant à protéger les cellules pulmonaires et à bloquer les signaux qui favorisent la cicatrisation; le médicament a également le statut d'orphelin aux États-Unis, selon la société

** La société prévoit d'autres essais aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Pologne et en Australie

** À la dernière clôture, l'action a baissé de 50 % au cours de l'année écoulée

