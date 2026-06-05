Reid Hoffman, cofondateur de LinkedIn, va quitter le conseil d'administration de Microsoft

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Reid Hoffman, le milliardaire cofondateur du site de réseautage professionnel LinkedIn, a décidé de ne pas se représenter à la réélection au conseil d'administration de Microsoft MSFT.O lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de 2026, a annoncé vendredi le géant du logiciel dans un communiqué.

M. Hoffman, qui siège au conseil d'administration depuis 2017, restera en fonction jusqu'à l'assemblée. Sa décision ne résulte d'aucun désaccord avec les dirigeants sur des questions liées à la politique ou aux opérations, a précisé Microsoft.

En 2016, il a vendu LinkedIn à Microsoft pour 26,2 milliards de dollars, ce qui constituait à l'époque la plus importante transaction jamais réalisée par le géant technologique .La plateforme de réseausocial compte depuis plus de 1,3 milliard de membres.

M. Hoffman a cofondé Inflection AI aux côtés de Mustafa Suleyman en 2022 afin de prendre une longueur d'avance dans ce secteur en pleine expansion.

Il a également dirigé l'investissement dans le tour de table de sérieA d'Airbnb ABNB.O en 2010 et a soutenu la société de conduite autonome Aurora par l'intermédiaire de la société de capital-risque Greylock Partners en 2018.