Regroupement des actions de MYHOTELMATCH Reprise de la faculté d’exercice des BSA et de remboursement des ORA

MYHOTELMATCH annonce la reprise de la faculté d’exercice des bons de souscription d’actions (BSA) et de la faculté de remboursement des obligations remboursables en actions (ORA).

Comme précisé dans la publication au BALO du 21 juin 2023 et afin de maintenir les intérêts des porteurs d’ORA et des porteurs de BSA n’ayant pas exercé leurs droits, le Conseil d’administration a décidé, à l’unanimité et conformément aux pouvoirs qui lui ont été conférés par l’Assemblée et aux stipulations du contrat d’émission des ORA et des BSA, d’ajuster la parité de remboursement des ORA et la parité d’exercice des BSA de manière proportionnelle à la variation du nombre d’actions.