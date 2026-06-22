Regenxbio en hausse après l'annonce selon laquelle la FDA s'apprêterait à revenir sur son refus concernant une thérapie génique pour une maladie rare

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22 juin - ** Les actions de la société de développement de médicaments Regenxbio RGNX.O progressent de 7,8% à 8,41 dollars avant l'ouverture du marché

** La FDA américaine devrait revenir sur son refus concernant Navsunli, la thérapie génique de RGNX destinée au traitement d'une maladie rare, selon le Wall Street Journal

** La société prévoit de déposer une nouvelle demande au troisième trimestre, après une réunion officielle avec la FDA prévue en juillet, précise l'article

** La FDA avait rejeté la demande initiale en février , invoquant des réserves concernant l’étude et exigeant la réalisation d’un nouvel essai incluant des patients sous placebo

** Reuters n’a pas pu joindre immédiatement Regenxbio pour obtenir ses commentaires en dehors des heures d’ouverture habituelles

** À la clôture d'hier, l'action RGNX affichait une baisse de 45,8% depuis le début de l'année