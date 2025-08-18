Regenxbio chute après que la FDA a prolongé l'examen de sa thérapie contre les troubles génétiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 août - ** Les actions de Regenxbio RGNX.O , développeur de thérapies, chutent de 1,26 % à 8,60 $ après la clôture ** La Food and Drug Administration des États-Unis a prolongé son examen de la thérapie de la société pour le traitement de la Mucopolysaccharidose II, également connue sous le nom de syndrome de Hunter, une maladie héréditaire rare

** La FDA prolonge la date d'action du 9 novembre au 8 février 2026

** L'extension fait suite à la soumission par la société de données à plus long terme en réponse à une demande d'information de la FDA

** La société étudie la thérapie clemidsogene lanparvovec, ou RGX-121, en tant que traitement unique potentiel pour traiter directement la cause génétique sous-jacente du syndrome de Hunter, dans lequel le corps ne décompose pas correctement certaines molécules de sucre

** La société s'attend à ce que les plans de lancement commercial restent sur la bonne voie - directrice générale Curran Simpson

** L'action a augmenté de ~13% depuis le début de l'année