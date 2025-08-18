 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Regenxbio chute après que la FDA a prolongé l'examen de sa thérapie contre les troubles génétiques
information fournie par Reuters 18/08/2025 à 23:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 août - ** Les actions de Regenxbio RGNX.O , développeur de thérapies, chutent de 1,26 % à 8,60 $ après la clôture ** La Food and Drug Administration des États-Unis a prolongé son examen de la thérapie de la société pour le traitement de la Mucopolysaccharidose II, également connue sous le nom de syndrome de Hunter, une maladie héréditaire rare

** La FDA prolonge la date d'action du 9 novembre au 8 février 2026

** L'extension fait suite à la soumission par la société de données à plus long terme en réponse à une demande d'information de la FDA

** La société étudie la thérapie clemidsogene lanparvovec, ou RGX-121, en tant que traitement unique potentiel pour traiter directement la cause génétique sous-jacente du syndrome de Hunter, dans lequel le corps ne décompose pas correctement certaines molécules de sucre

** La société s'attend à ce que les plans de lancement commercial restent sur la bonne voie - directrice générale Curran Simpson

** L'action a augmenté de ~13% depuis le début de l'année

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

