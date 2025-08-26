Regeneron Pharmaceuticals: blocage sous résistance à court terme information fournie par Cercle Finance • 26/08/2025 à 12:14









(Zonebourse.com) - Le titre du groupe biopharmaceutique tente de consolider après un repli marqué sur un an, mais la proximité d'une résistance clé limite pour l'instant la progression, malgré un momentum technique redevenu constructif.



Sur un mois, le titre de Regeneron Pharmaceuticals progresse de 1,7%, un contraste notable avec la perte de 19,7% depuis le début de l'année et un recul de 52,3% sur douze mois. Ce redressement fragile reste néanmoins surveillé de près, car il s'appuie sur une dynamique récente mais ne compense pas l'ampleur du déclin accumulé.



D'un point de vue technique, les cours évoluent actuellement au-dessus des moyennes mobiles 20 et 50 jours, confirmant une tentative de redressement à court terme. La dynamique interne traduit une pression acheteuse persistante, ce qui renforce l'idée d'un biais haussier. Toutefois, la structure graphique met en évidence un blocage sous la résistance à 598 USD puis 615 USD, seuils critiques qui ont stoppé plusieurs rebonds depuis le printemps.



Côté soutiens, le marché conserve comme repères le support à 542 USD puis le plancher majeur à 483 USD, dont la préservation reste indispensable pour valider la consolidation en cours. Le mouvement actuel s'apparente à une phase de respiration après un cycle baissier marqué, mais la succession de creux ascendants formée depuis mai invite à considérer une tentative de reprise conditionnelle.



Le biais reste donc haussier à court terme tant que les cours demeurent au-dessus des moyennes 20 et 50 jours. L'invalidation interviendrait sous le support immédiat des 542 USD, ce qui rouvrirait la voie vers le plancher des 483 USD.







Valeurs associées REGENERON PHARMA 572,3800 USD NASDAQ -2,90%