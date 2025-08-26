Regeneron Pharmaceuticals: blocage sous résistance à court terme
information fournie par Cercle Finance 26/08/2025 à 12:14
Sur un mois, le titre de Regeneron Pharmaceuticals progresse de 1,7%, un contraste notable avec la perte de 19,7% depuis le début de l'année et un recul de 52,3% sur douze mois. Ce redressement fragile reste néanmoins surveillé de près, car il s'appuie sur une dynamique récente mais ne compense pas l'ampleur du déclin accumulé.
D'un point de vue technique, les cours évoluent actuellement au-dessus des moyennes mobiles 20 et 50 jours, confirmant une tentative de redressement à court terme. La dynamique interne traduit une pression acheteuse persistante, ce qui renforce l'idée d'un biais haussier. Toutefois, la structure graphique met en évidence un blocage sous la résistance à 598 USD puis 615 USD, seuils critiques qui ont stoppé plusieurs rebonds depuis le printemps.
Côté soutiens, le marché conserve comme repères le support à 542 USD puis le plancher majeur à 483 USD, dont la préservation reste indispensable pour valider la consolidation en cours. Le mouvement actuel s'apparente à une phase de respiration après un cycle baissier marqué, mais la succession de creux ascendants formée depuis mai invite à considérer une tentative de reprise conditionnelle.
Le biais reste donc haussier à court terme tant que les cours demeurent au-dessus des moyennes 20 et 50 jours. L'invalidation interviendrait sous le support immédiat des 542 USD, ce qui rouvrirait la voie vers le plancher des 483 USD.
Valeurs associées
|572,3800 USD
|NASDAQ
|-2,90%
A lire aussi
-
par Laura Matthews La valeur boursière de Nvidia pourrait enregistrer une variation d'environ 260 milliards de dollars, à la hausse ou à la baisse selon la teneur des résultats que le géant des semi-conducteurs publiera mercredi, selon les données du marché américain ... Lire la suite
-
Drapeau rouge à Biarritz, plages interdites à Biscarrosse (Landes)... Une houle "atypique" en été s'est abattue mardi sur le littoral atlantique avec des vagues dépassant 4 à 5 mètres de hauteur selon Météo-France, sources de danger pour les estivants. Cette houle ... Lire la suite
-
par Nora Eckert Stellantis a abandonné le développement interne de son premier programme de système avancé d'aide à la conduite (ADAS) de niveau 3 en raison du coût élevé, des défis technologiques et d'incertitude sur l'appétit des consommateurs, a appris Reuters ... Lire la suite
-
La France a restitué mardi à Madagascar trois crânes datant de l'époque coloniale, dont l'un attribué à un roi malgache décapité par l'armée française lors d'un massacre à la fin du XIXe siècle, a constaté l'AFP. Réclamé depuis plusieurs années par Antananarivo, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer