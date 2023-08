Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Regeneron: hausse de 5% du BPA ajusté au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 03/08/2023 à 13:01









(CercleFinance.com) - Regeneron publie un BPA non-GAAP de 10,24 dollars au titre du 2e trimestre de 2023 en hausse de 5% en comparaison annuelle, pour des revenus qui ont augmenté de 11% à 3,16 milliards de dollars.



Le bénéfice net ajusté trimestriel ressort à 1182 M$, en hausse de 5%.



' Je suis satisfait de la performance de notre entreprise au deuxième trimestre de 2023, notamment de la progression progressive du pipeline et de l'exécution commerciale exceptionnelle ', a déclaré Robert E. Landry, vice-président exécutif, Finances et directeur financier de Regeneron.



'Nous continuons à prioriser les investissements internes tout en allouant des capitaux supplémentaires aux rachats d'actions opportunistes et au développement potentiel des affaires', a-t-il ajouté.





