Regeneron grimpe en flèche grâce au succès d'un médicament contre les troubles osseux lors d'un essai de stade avancé

17 septembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Regeneron Pharmaceuticals REGN.O augmentent de 1,9 % à 585,67 $

** La société affirme que son traitement expérimental, le garetosmab, réduit de manière significative la formation osseuse anormale chez les patients atteints de fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP)

** La FOP est une maladie dans laquelle les tissus musculaires, tendineux et ligamentaires se transforment progressivement en os, entraînant une perte progressive de mobilité et une réduction de l'espérance de vie

** La société prévoit de déposer une demande de mise sur le marché aux États-Unis pour le médicament d'ici la fin de 2025, avec des soumissions réglementaires mondiales prévues pour 2026

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a baissé de 18,4 % depuis le début de l'année