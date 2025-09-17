 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 797,12
-0,27%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Regeneron grimpe en flèche grâce au succès d'un médicament contre les troubles osseux lors d'un essai de stade avancé
information fournie par Reuters 17/09/2025 à 16:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 septembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Regeneron Pharmaceuticals REGN.O augmentent de 1,9 % à 585,67 $

** La société affirme que son traitement expérimental, le garetosmab, réduit de manière significative la formation osseuse anormale chez les patients atteints de fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP)

** La FOP est une maladie dans laquelle les tissus musculaires, tendineux et ligamentaires se transforment progressivement en os, entraînant une perte progressive de mobilité et une réduction de l'espérance de vie

** La société prévoit de déposer une demande de mise sur le marché aux États-Unis pour le médicament d'ici la fin de 2025, avec des soumissions réglementaires mondiales prévues pour 2026

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a baissé de 18,4 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

REGENERON PHARMA
583,3300 USD NASDAQ +1,44%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank