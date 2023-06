Regeneron: en rouge, un broker abaisse sa recommandation information fournie par Cercle Finance • 28/06/2023 à 17:26

(CercleFinance.com) - Regeneron cède plus de 3% à New York alors que Canaccord Genuity a dégradé aujourd'hui sa recommandation sur le titre, passant de 'achat' à 'conserver' et ajusté son objectif de cours de 953 à 720 dollars.



L'analyste s'appuie sur des attentes plus faibles pour les performances d'Eylea en 2023 après une CRL jugée 'surprenante' de la FDA.



'La lettre de réponse complète (CRL) pour Eylea à forte dose pourrait suggérer des problèmes d'inspection non triviaux, nécessitant un examen de six mois, plus long que les attentes des investisseurs et de l'entreprise elle-même', explique le broker canadien.



'Le retard dans l'approbation de la FDA pour la formulation à haute dose de 8 mg d'Eylea s'accompagne de vents contraires, y compris la concurrence prolongée de Vabysmo', ajoute Canaccord, qui réduit donc ses revenus prévus pour ce produit aux États-Unis.