SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 729,00
-1,63%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Regeneron en hausse après l'essai d'une thérapie contre un trouble immunitaire rare qui améliore les fonctions quotidiennes
information fournie par Reuters 26/08/2025 à 18:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 août - ** Les actions du fabricant de médicaments Regeneron Pharmaceuticals REGN.O ont augmenté de 2,1 % à 584,39 $ ** REGN déclare que son traitement expérimental, le cemdisiran, a atteint l'objectif principal du stade avancé d'aider les patients atteints d'un trouble immunitaire rare eta amélioré de manière significative leursfonctions quotidiennes, telles que parler et manger

** Le cemdisiran a été testé chez des adultes atteints de myasthénie grave généralisée, une maladie dans laquelle le corps s'attaque lui-même, affaiblissant les muscles squelettiques, en particulier ceux qui contrôlent les yeux, la bouche, la gorge et les membres

** La société prévoit de soumettre une demande de mise sur le marché au début de l'année 2026 auprès de la FDA américaine

** Le cemdisiran a montré les meilleurs résultats de sa catégorie sur l'échelle MG-ADL, avec l'avantage supplémentaire d'un dosage sous-cutané trimestriel qui offre une couverture meilleure et plus cohérente que les traitements actuels par voie intraveineuse ou basés sur le FcRN" - TD Cowen

** En incluant les mouvements de la séance, REGN est en baisse de 18,2 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

REGENERON PHARMA
585,0200 USD NASDAQ +2,21%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

