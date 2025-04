AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Regeneron a annoncé " une expansion significative de sa capacité de production " grâce à un accord de plus de 3 milliards de dollars avec Fujifilm Diosynth Biotechnologies. En accédant à la nouvelle usine biopharmaceutique de son partenaire, le laboratoire new-yorkais devrait quasiment doubler sa production à grande échelle aux États-Unis. Pour y parvenir, Regeneron devra effectuer un transfert de technologie immédiat.

Regeneron débourse plus de 3 milliards de dollars pour développer sa production aux Etats-Unis

