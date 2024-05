Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Regeneron: BPA ajusté en repli de 4% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 02/05/2024 à 13:10









(CercleFinance.com) - Regeneron publie un chiffre d'affaire de 3145 M$ au titre du 1er trimestre, en recul de 1% par rapport à la même période un an plus tôt.



L'entreprise de biotechnologie américaineenregistre un bénéfice net ajusté (non-GAAP) de 1116 M$, en recul de 4%.



' Même si l'investissement dans l'innovation reste notre principale priorité en matière d'allocation de capital, la récente autorisation par le conseil d'administration de Regeneron d'un nouveau programme de rachat d'actions de 3 milliards de dollars nous offre une flexibilité supplémentaire pour continuer à restituer du capital aux actionnaires au fil du temps', a indiqué Christopher Fenimore, vice-président principal des finances et directeur financier de Regeneron.





Valeurs associées REGENERON PHARMA NASDAQ +1.44%