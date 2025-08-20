Regeneron augmente après que la date de décision prolongée de la FDA pour son médicament contre les troubles oculaires a dépassé les attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 août - ** Les actions du fabricant de médicaments Regeneron REGN.O augmentent de 3,5% à 591,78 ** La FDA américaine a reporté au quatrième trimestre les dates d'action prévues pour deux applications de la version à haute dose d'Eylea, le médicament de REGN contre les maladies oculaires ** Au début du mois, REGN a déclaré qu'il s'attendait à un retard dû à une inspection sur le site du fabricant contractuel Catalent, qui a été acquis par le fabricant de médicaments danois Novo Nordisk NOVOb.CO . ** Ce résultat est une amélioration par rapport aux attentes, les investisseurs anticipant probablement des délais plus longs pour les décisions réglementaires - BMO Capital Markets ** Ce développement est également positif pour Scholar Rock

SRRK.O , qui produit son médicament pour une maladie neuromusculaire rare dans les installations concernées - BMO Marchés des capitaux ** Les actions de SRRK, qui attend la décision de la FDA sur le médicament expérimental pour l'atrophie musculaire spinale d'ici le 22 septembre, gagnent 12,90 % à 34,01 $ ** Les actions de REGN ont baissé de 17 %, tandis que celles de SRRK ont chuté de 21 % depuis le début de l'année