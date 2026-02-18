 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Regain de tensions Iran/USA : les valeurs de la défense en forte hausse
information fournie par Zonebourse 18/02/2026 à 16:19

L'achoppement des négociations entre Téhéran et Washington relance le secteur de la défense, pourtant pas en manque de catalyseurs ces dernières années. Alors que les négociations piétinent, l'administration Trump renforcerait massivement son dispositif militaire au Moyen-Orient, selon le média Axios, alimentant le scénario d'une campagne d'ampleur.

Au lendemain de la fin des discussions entre Téhéran et Washington, les marchés semblent surtout retenir un bilan mitigé des négociations. Si le camp iranien indique qu'un "ensemble de principes directeurs" a été adopté, JD Vance a fait savoir que Téhéran ne reconnaissait pas certaines lignes rouges de Donald Trump.

Pour ne rien arranger, Téhéran a annoncé aujourd'hui la conduite d'exercices militaires avec la Russie, en mer d'Oman, dans le but assumé d'assurer "la protection des navires marchands". Une décision qui peut sonner comme une provocation pour le camp américain, alors que l'Iran et la Russie composent depuis plusieurs mois avec une hausse des pressions occidentales et une augmentation des arraisonnements de leurs navires, soupçonnés de participer au contournement des sanctions.

"L'administration Trump est plus proche d'une guerre majeure au Moyen-Orient que la plupart des Américains ne le réalisent. Elle pourrait débuter très bientôt", assure Axios.

Le média américain assure d'ailleurs que l'administration Trump se prépare à une éventuelle opération militaire contre l'Iran, qui pourrait prendre la forme d'une campagne conjointe avec Israël sur plusieurs semaines, bien au-delà d'une frappe ciblée.

Selon le média, Washington a considérablement accru sa présence militaire régionale : deux porte-avions, une douzaine de navires de guerre, des centaines d'avions de chasse et plus de 150 vols cargo acheminant armes et munitions. Au cours des dernières 24 heures, 50 avions supplémentaires (F-35, F-22, F-16) auraient encore été déployés.

Dans ce contexte, les investisseurs se ruent sur la défense avec 5,9% pour Thales , 5,4% pour Leonardo, 5% pour Rheinmetall, 4,7% pour Saab, 4,4% pour BAE Systems, 3,8% pour Hensoldt, 2,3% pour Safran. Les valeurs américaines sont aussi en hausse, avec 1,6% pour L3Harris, 1,3% pour General Dynamics ou encore 1% pour Lockheed Martin.

Valeurs associées

THALES
259,5000 EUR Euronext Paris +4,26%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank