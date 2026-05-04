Regain de tensions au Moyen-Orient : le CAC 40 s'enfonce
information fournie par Zonebourse 04/05/2026 à 13:57
Cette dégradation de la tendance sur les places financières est liée à l'actualité au Moyen-Orient avec une violation du cessez-le-feu. Selon le média iranien Fars, "deux missiles ont touché une frégate de l'US Navy. La frégate, qui naviguait ce lundi dans le détroit d'Ormuz, en violation des règles de navigation et de sécurité maritime près de Jask, a été visée par une attaque de missiles après avoir ignoré un avertissement de la marine iranienne".
Si ces informations sont exactes, il y a fort à parier que Donald Trump s'en prendra à l'Iran et pas que verbalement. Un envenimement de la situation est donc à craindre, ce qui fait plier le CAC 40 notamment.
De son côté, sur X, l'armée américaine a indiqué : "aucun navire de la marine américaine n'a été touché".
En toute logique, le prix du baril de pétrole reste sur des niveaux élevés avec ces inquiétudes. A New York, le WTI se négocie contre 105,16 dollars et le Brent de la mer du Nord à Londres s'échange contre 111,87 dollars.
Les tensions reprennent donc dans la région et la probabilité de voir une réouverture du détroit d'Ormuz, avec un retour à la normale, s'éloignent, faisant craindre une prolongation des pressions inflationnistes.
D'ailleurs, selon Peter Kazimir, membre de la BCE, une hausse des taux de la Banque centrale européenne est "quasi-inévitable" au mois de juin.
Sur le marché des devises, l'euro recule face au billet vert (-0,22%) et s'échange contre 1,1699 dollar.
En ce qui concerne la macro-économie, l'indice PMI manufacturier français a progressé, comme prévu, en avril pour s'installer à 52,8 points, son plus haut niveau depuis mai 2022.
En Allemagne, ce même indicateur a reculé un peu moins que redouté en passant de 52,2 à 51,4 points, là où les analystes tablaient sur un repli à 51,2 points.
Enfin, dans la zone euro, il a augmenté de 51,6 à 52,2 points, comme prévu. Il atteint ainsi un niveau inédit depuis 47 mois, signalant un renforcement de la croissance dans le secteur.
Les investisseurs surveilleront cet après-midi aux Etats-Unis les commandes à l'industrie de mars.
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