Regain d'optimisme des marchés américains avant l'annonce de la Fed
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 14:06
Sur l'évolution des affrontements, Israël mène ce lundi de nouvelles frappes en Iran sur Téhéran, Chiraz, dans le sud du pays, et Tabriz dans le nord-ouest.
En outre, l'armée israélienne a annoncé lundi avoir lancé des "opérations terrestres limitées et ciblées" contre le mouvement pro-iranien Hezbollah dans le sud du Liban.
Une attaque de drone a provoqué un incendie dans l'importante zone industrielle pétrolière de Fujaïrah, sur la côte orientale des Emirats arabes unis, ont rapporté les autorités, au 17ème jour des représailles iraniennes dans le Golfe à l'offensive américano-israélienne.
Trump : "L'Otan risque un très mauvais avenir"
Hier, dans une interview au Financial Times, Donald Trump a estimé que "l'Otan risque de faire face à un avenir très mauvais si les alliés des Américains ne les aident pas à libérer le détroit d'Ormuz, quasi totalement bloqué par l'Iran".
"Il est tout à fait normal que ceux qui tirent profit de ce détroit contribuent à faire en sorte que rien de fâcheux ne se produise là-bas", a déclaré le président américain, rappelant que l'Europe et la Chine dépendent fortement du pétrole du Golfe, contrairement aux États-Unis.
"S'il n'y a pas de réponse (à la requête américaine), ou si celle-ci est négative, je pense que cela aura des conséquences très mauvaises pour l'avenir de l'Otan", a-t-il ajouté.
De son côté, le régime iranien "ne voit aucune raison de négocier" avec les États-Unis, a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi. Donald Trump avait quant à lui assuré que Téhéran voulait "conclure un accord" pour mettre fin à la guerre.
Dans ce contexte, l'envolée des coûts de l'énergie impacte toujours le moral des investisseurs. Vers 14h, le WTI cède 4,28% à 95,10 dollars. Le Brent recule de près de 2% à 101,88 USD.
Le verdict de la Fed attendu pour mercredi
Outre la situation géopolitique pesante, cette semaine, les investisseurs auront les yeux rivés sur la décision de politique monétaire de la Fed le 18 mars à 19h. Pour François Rimeu, stratégiste senior chez Crédit Mutuel AM, "la Banque centrale américaine devrait laisser ses taux inchangés en mars, dans un contexte d'inflation persistante et d'incertitudes liées à la situation au Moyen Orient".
"Jerome Powell devrait réaffirmer une politique monétaire prudente et guidée par les données, en soulignant la solidité du cycle économique et un retour de l'inflation vers la cible seulement à partir de 2028. Il rappellera que tout assouplissement exigera des preuves tangibles d'un reflux durable de l'inflation vers 2 %, tout en restant prêt à réagir en cas de détérioration du marché du travail. Enfin, malgré le choc énergétique actuel, la Réserve fédérale devrait accepter des pressions temporaires sur les prix : les hausses de coûts liées à des chocs d'offre, généralement transitoires, ne justifient pas de réponse monétaire tant que les anticipations restent bien ancrées", explique t-il.
Côté valeurs, American Airlines annonce un investissement de 1 milliard de dollars pour l'extension du hall D de l'aéroport international de Miami (MIA), un projet baptisé "Gate D60" développé avec le comté de Miami-Dade. Prévu pour démarrer en 2027, le chantier ajoutera 17 nouvelles portes d'embarquement adaptées aux avions de plus grande capacité et supprimera l'embarquement extérieur.
De surcroît, IHG Hotels & Resorts IHG Hotels & Resorts a officialisé le retour de l'enseigne InterContinental à Manille. Ce nouvel établissement de luxe, qui comptera 212 chambres, doit ouvrir ses portes en 2032 au coeur du quartier d'affaires dynamique de Bonifacio Global City (BGC). Le projet marque le retour de la marque InterContinental dans la capitale philippine plus de 15 ans après la fermeture de l'établissement historique ouvert en 1969 et exploité pendant 46 ans.
Accenture a finalisé l'acquisition de Faculty, une entreprise britannique leader en intelligence artificielle, reconnue pour son expertise technique et son expérience dans l'application sécurisée de l'IA aux secteurs public et privé.
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