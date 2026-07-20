Reformation, enseigne de mode féminine soutenue par Permira, prévoit de lever 239,1 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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Reformation, enseigne de mode féminine soutenue par Permira, a annoncélundi qu'elle comptait lever jusqu'à 239,1 millions de dollars (XX,XX millions d'euros) lors de son introduction en bourse aux États-Unis.