Référendum constitutionnel le 22 avril en Russie - agence Reuters • 26/02/2020 à 16:54









MOSCOU, 26 février (Reuters) - Le président russe Vladimir Poutine a accepté mercredi la date du 22 avril pour la tenue du référendum sur les amendements à la Constitution qu'il soutient, rapporte mercredi l'agence de presse Interfax, citant le député Pavel Kracheninnikov. Le dirigeant russe a lancé mi-janvier une profonde refonte des institutions, un chantier largement vu comme un moyen de prolonger sa présence à la tête de l'Etat au terme de son dernier mandat, en 2024. L'une des possibilités serait qu'il prenne la direction du Conseil d'Etat, une instance de conseil de la présidence qui pourrait voir ses prérogatives et son influence élargies. La date du 22 avril a été proposée par le sénateur Andreï Klichas, co-président du groupe de travail parlementaire sur la réforme des institutions. D'après Pavel Kracheninnikov, le projet de loi d'amendements de la Constitution pourrait être soumis en seconde lecture aux élus de la Douma le 10 mars prochain. (Maria Tsvetkova version française Henri-Pierre André)

