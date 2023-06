Reed Hastings : le vidéoclub du futur

Jusqu’en 2013, Netflix se contente d’acquérir les droits de diffusion des films et des séries auprès des studios et des chaînes TV. Pour réduire sa dépendance et renforcer l’attractivité de son offre, l’entreprise se lance dans la production de contenus o

On ne sait pas où réside le plus grand exploit de Reed Hastings et Netflix : avoir converti 230 millions d’abonnés au streaming vidéo ou obtenu le premier Oscar jamais décerné à un film sorti en dehors du circuit traditionnel des salles de cinéma.

Le compte à rebours est enclenché. Dans moins de quatre mois, le 29 septembre prochain, Netflix postera son dernier DVD, tirant un trait définitif sur son activité historique, après 25 ans de bons et loyaux services et plus de 5 milliards de disques expédiés à ses abonnés.

Un sentiment un peu paradoxal envahira peut-être Reed Hastings à cette occasion. Celui du tueur à gages écrasant une larme en contemplant le corps de sa victime ou du pyromane pleurant devant sa maison en flammes après avoir craqué l’allumette et provoqué l’incendie !

En donnant accès à un inépuisable catalogue de contenus contre une dizaine d’euros par mois, Reed Hastings a plombé les ventes de DVD et de Blu-Ray et imposé une nouvelle manière de consommer les films et les séries, qui a précipité la perte des vidéoclubs. Un petit meurtre en famille parfaitement exécuté.

Un nouveau shérif à Hollywood

Passionné de mathématiques, le fondateur de Netflix a peu à voir avec les producteurs flamboyants et fantasques qui ont bâti la légende d’Hollywood. En moins de deux décennies, Reed Hastings s’est pourtant hissé au sommet de l’industrie du divertissement – le magazine Time l’a même désigné à plusieurs reprises parmi les 100 personnalités les plus influentes au monde. Maisons de production, scénaristes, acteurs, réalisateurs, maquilleurs, techniciens, toute la filière profite des largesses de