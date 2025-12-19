Redwire en hausse après que KeyBanc a commencé à lui attribuer une note de "pondération sectorielle

19 décembre - ** Les actions de la société d'infrastructure spatiale Redwire RDW.N ont augmenté de 4,9 % à 7,37 $ en pré-commercialisation après que KeyBanc ait initié une couverture avec une note de "pondération sectorielle"

** La société de courtage indique qu'après l'acquisition de Edge Autonomy pour 925 millions de dollars, RDW va au-delà de l'infrastructure spatiale pour s'intéresser à la technologie de la défense et aux systèmes aériens sans pilote (UAS) - des aéronefs qui volent sans pilote à bord, généralement utilisés pour des missions de surveillance et des missions tactiques.

** Le carnet de commandes a été dopé par l'accord avec Edge Autonomy

** Le portefeuille combiné de RDW comprend désormais des drones de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR) conçus pour recueillir des données sur le champ de bataille et des systèmes d'alimentation robustes pour résister à des conditions difficiles

** KeyBanc estime que la modernisation de la défense internationale peut avoir un effet positif

** Depuis la dernière clôture, RDW a baissé de 57,3 % depuis le début de l'année