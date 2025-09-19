 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Redington s'apprête à vivre sa meilleure semaine depuis 16 ans grâce au déploiement de l'iPhone en Inde
information fournie par Reuters 19/09/2025 à 09:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 septembre - ** Les actions de Redington REDI.NS augmentent de 25 % cette semaine; elles sont en passe de réaliser leurs meilleurs gains hebdomadaires depuis mai 2009

** Les actions du distributeur Apple AAPL.O augmentent de 6,5 % après le lancement des modèles iPhone 17 en Inde dans son magasin, les investisseurs pariant sur une forte demande

** Sous la pression de l'administration Trump, Apple a augmenté ses investissements déjà considérables aux États-Unis dans l'espoir d'échapper à d'éventuelles taxes à l'importation

** Elle est confrontée à la pression des droits de douane imposés sur les importations américaines en provenance de pays tels que ses centres de production, la Chine et l'Inde

** REDI a augmenté de 15,5 % mardi après une transaction de bloc avec une prime d'environ 13 % par rapport à sa dernière clôture

** Depuis le début de l'année, l'action a augmenté de 54 %

