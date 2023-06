Redevco nomme Benoît van Haare Heijmeijer responsable des transactions en France

Auparavant, il avait acquis de l'expérience dans le domaine de la vente au détail de produits alimentaires et du commerce électronique chez Lidl Belgium & Luxembourg.

Benoît Van Haare Heijmeijer a débuté chez Redevco en tant que responsable du développement Belux en 2017 et a participé à des transactions allant des High Streets commerciaux en centre-ville aux centres commerciaux en périphérie, tout en travaillant sur le premier concept immobilier de loisirs de la société en Belgique.

(AOF) - Société de gestion d'investissements en immobilier commercial, faisant partie du groupe COFRA Holding AG, Redevco a nommé Benoît van Haare Heijmeijer au poste de responsable des transactions pour la France. Il occupe ses nouvelles fonctions depuis le 1er juin. Benoît van Haare Heijmeijer conserve les mêmes fonctions sur les marchés belge et luxembourgeois, qu'il occupe depuis six ans. Il rendra compte à Adam Starr, responsable de la gestion globale des transactions pour Redevco.

