Redelfi : Cumiana atteint le stade RTB

Autorisation obtenue sur 268 MW de BESS dans le Piémont

Redelfi a obtenu auprès du MASE l’Autorizzazione Unica (AU) pour le projet BESS Cumiana de 268 MW, situé dans le Piémont. Le management confirme que le projet a désormais atteint sa dernière phase de développement.

Cumiana devient ainsi le premier actif RTB (Ready-to-Build) du pipeline Bright Storage, d’une capacité totale d’environ 3,3 GW, soit près de 8 % de la capacité totale.

Commentaires

Nous considérons cette annonce comme positive, principalement parce qu’elle constitue une étape importante de dérisquage du modèle de Redelfi.

Cumiana apporte la première preuve concrète de la capacité de Redelfi à faire progresser un projet BESS depuis le Gate 5 jusqu’à l’obtention des autorisations, puis au statut RTB et, à terme, à sa monétisation. Point important, cette avancée intervient alors que le processus de cession de Bright Storage est en cours, ce qui rend cet actif directement pertinent dans le cadre de la vente du portefeuille.

Perspectives et estimations

268 MW ont désormais atteint le statut RTB ; les 3,0 GW restants du portefeuille Bright Storage constituent toujours la principale opportunité d’exécution. Le prochain catalyseur sera le prix de cession obtenu en €/MW, qui fournira un premier point de référence fondé sur le marché pour valoriser l’ensemble du pipeline.

Recommandation

Nous réitérons notre recommandation Achat, avec un objectif de cours de 14,0 €.