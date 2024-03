Reddit sera introduit en Bourse entre 31 et 34 dollars par action

(AOF) - Le site communautaire de discussion et d’actualités sociales, Reddit, compte lever près de 500 millions de dollars lors de son introduction à la Bourse de New York, selon un document déposé auprès de la SEC. Il va placer 22 millions de titres à un prix compris entre 31 et 34 dollars. La société serait valorisée environ 6,4 milliards de dollars. Environ 15,28 millions de nouvelles actions de catégorie A seront émises. Reddit lèvera donc entre 473,7 millions de dollars et 519,5 millions de dollars, soit un peu moins de 497 millions de dollars en moyenne.

Des actionnaires existants vendront un peu plus de 6,7 millions de titres.

L'opération comprend enfin une option de surallocation de 3,3 millions d'actions.

Jusqu'à 1,76 million d'actions ordinaires catégorie A ont été réservées a des utilisateurs et modérateurs de la plateforme, à certains membres du conseil d'administration et à des amis et membres de la famille de certains de ses employés et administrateurs.

Reddit revendique 73,1 millions d'utilisateurs actifs quotidiens. Son chiffre d'affaires a augmenté de 20,6% à 804 millions de dollars en 2023. Il affiche un Ebitda négatif de 69,3 millions de dollars contre une perte de 108,4 millions de dollars en 2022.