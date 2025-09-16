Reddit rétabli après une brève panne, selon Downdetector

information fournie par Reuters • 16/09/2025 à 00:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avec l'atténuation de la panne)

Une panne affectant des milliers d'utilisateurs de la plateforme de médias sociaux Reddit

RDDT.N aux États-Unis s'est atténuée après une brève interruption lundi, selon le site web de suivi Downdetector.com.

Selon Downdetector, qui suit les pannes en rassemblant les rapports d'état d'un certain nombre de sources, près de 650 personnes ont signalé des problèmes sur la plateforme à 17 h 40 (heure de l'Est), contre plus de 21 000 rapports auparavant.

Reddit n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.