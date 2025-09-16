 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
44 768,12
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Reddit rétabli après une brève panne, selon Downdetector
information fournie par Reuters 16/09/2025 à 00:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avec l'atténuation de la panne)

Une panne affectant des milliers d'utilisateurs de la plateforme de médias sociaux Reddit

RDDT.N aux États-Unis s'est atténuée après une brève interruption lundi, selon le site web de suivi Downdetector.com.

Selon Downdetector, qui suit les pannes en rassemblant les rapports d'état d'un certain nombre de sources, près de 650 personnes ont signalé des problèmes sur la plateforme à 17 h 40 (heure de l'Est), contre plus de 21 000 rapports auparavant.

Reddit n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Valeurs associées

REDDIT RG-A
263,755 USD NYSE +3,80%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank